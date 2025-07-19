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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 19.07.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:01:00+03:00
2025-07-19T22:01:00+03:00
2025-07-19T22:01:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность