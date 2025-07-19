Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"(Силы. — Прим. ред.) ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
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Позже Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА, направляющихся в сторону столицы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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