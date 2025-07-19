https://ria.ru/20250719/bpla-2030177355.html

Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 19.07.2025

Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Российские силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:22:00+03:00

2025-07-19T18:22:00+03:00

2025-07-19T19:06:00+03:00

москва

сергей собянин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."(Силы. — Прим. ред.) ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Позже Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА, направляющихся в сторону столицы.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250718/dron-2029906421.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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москва, сергей собянин, дмитрий песков, вооруженные силы украины