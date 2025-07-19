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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:36:00+03:00
2025-07-19T17:36:00+03:00
2025-07-19T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников