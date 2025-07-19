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Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
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08:32 19.07.2025 (обновлено: 08:37 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bpla-2030106521.html
Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников
Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников
Пятнадцать БПЛА уничтожены за сутки над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:32:00+03:00
2025-07-19T08:37:00+03:00
безопасность
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей клычков
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пятнадцать БПЛА уничтожены за сутки над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Очередная массовая атака на Орловщину - за прошедшие сутки над нашим регионом уничтожено 15 вражеских БПЛА. К счастью, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/aeroport-2030013190.html
орловская область
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безопасность, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей клычков, россия
Безопасность, Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Андрей Клычков, Россия
Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников

За сутки над Орловской областью уничтожены 15 БПЛА, повреждений нет

© РИА Новости / Пресс-служба Фонда перспективных исследований | Перейти в медиабанкРеактивный беспилотный летательный аппарат
Реактивный беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Фонда перспективных исследований
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Реактивный беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пятнадцать БПЛА уничтожены за сутки над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Очередная массовая атака на Орловщину - за прошедшие сутки над нашим регионом уничтожено 15 вражеских БПЛА. К счастью, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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БезопасностьОрловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей КлычковРоссия
 
 
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