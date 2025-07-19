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Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников

Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025

Над Орловской областью за сутки уничтожены 15 беспилотников

Пятнадцать БПЛА уничтожены за сутки над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:32:00+03:00

2025-07-19T08:32:00+03:00

2025-07-19T08:37:00+03:00

безопасность

орловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей клычков

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пятнадцать БПЛА уничтожены за сутки над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Очередная массовая атака на Орловщину - за прошедшие сутки над нашим регионом уничтожено 15 вражеских БПЛА. К счастью, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/aeroport-2030013190.html

орловская область

россия

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2025

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безопасность, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей клычков, россия