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В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор

В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор - РИА Новости, 19.07.2025

В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор

БПЛА ВСУ атаковал жилой сектор в Кременной Луганской Народной Республики, поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:10:00+03:00

2025-07-19T11:10:00+03:00

2025-07-19T11:10:00+03:00

кременная

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал жилой сектор в Кременной Луганской Народной Республики, поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Минувшим вечером в 20.30 ВСУ нанесли удар с применением БПЛА по частному жилому домостроению в Кременной. В результате атаки поврежден фасад дома, газопровод низкого давления, оборвана линия электропередач. По счастливой случайности человеческих жертв удалось избежать", - сообщили в силовых структурах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, вооруженные силы украины, происшествия