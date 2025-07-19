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В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор
В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор - РИА Новости, 19.07.2025
В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор
БПЛА ВСУ атаковал жилой сектор в Кременной Луганской Народной Республики, поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:10:00+03:00
2025-07-19T11:10:00+03:00
2025-07-19T11:10:00+03:00
кременная
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал жилой сектор в Кременной Луганской Народной Республики, поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Минувшим вечером в 20.30 ВСУ нанесли удар с применением БПЛА по частному жилому домостроению в Кременной. В результате атаки поврежден фасад дома, газопровод низкого давления, оборвана линия электропередач. По счастливой случайности человеческих жертв удалось избежать", - сообщили в силовых структурах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор
В Кременной беспилотник атаковал жилой сектор, поврежден дом