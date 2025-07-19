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Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер - РИА Новости, 19.07.2025
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11:42 19.07.2025 (обновлено: 12:26 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bolnitsa-2030128621.html
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер - РИА Новости, 19.07.2025
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер
В США мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ, пишет издание ABC News. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:42:00+03:00
2025-07-19T12:26:00+03:00
сша
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В США мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ, пишет издание ABC News."У погибшего на шее была большая металлическая цепь, из-за которой его затянуло в машину, что привело к несчастному случаю", — говорится в материале.Отмечается, что 61-летний пациент без разрешения вошел в кабинет МРТ в госпитале в Нью-Йорке. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен.Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, но врачи не смогли его спасти.
https://ria.ru/20250626/moskva-2025566665.html
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сша, в мире, нью-йорк (город)
США, В мире, Нью-Йорк (город)
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер

Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер из-за цепочки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В США мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ, пишет издание ABC News.
"У погибшего на шее была большая металлическая цепь, из-за которой его затянуло в машину, что привело к несчастному случаю", — говорится в материале.
Отмечается, что 61-летний пациент без разрешения вошел в кабинет МРТ в госпитале в Нью-Йорке. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен.
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, но врачи не смогли его спасти.
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ
26 июня, 14:34
 
СШАВ миреНью-Йорк (город)
 
 
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