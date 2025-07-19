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Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер - РИА Новости, 19.07.2025
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер
В США мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ, пишет издание ABC News. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:42:00+03:00
2025-07-19T11:42:00+03:00
2025-07-19T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В США мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ, пишет издание ABC News."У погибшего на шее была большая металлическая цепь, из-за которой его затянуло в машину, что привело к несчастному случаю", — говорится в материале.Отмечается, что 61-летний пациент без разрешения вошел в кабинет МРТ в госпитале в Нью-Йорке. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен.Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, но врачи не смогли его спасти.
https://ria.ru/20250626/moskva-2025566665.html
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сша, в мире, нью-йорк (город)
США, В мире, Нью-Йорк (город)
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер
Мужчина без разрешения вошел в медицинский кабинет и умер из-за цепочки