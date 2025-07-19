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Немецкий бизнес в России не сидит сложа руки, заявил глава Bavaria-Bau
Немецкий бизнес в России не сидит сложа руки, заявил глава Bavaria-Bau - РИА Новости, 19.07.2025
Немецкий бизнес в России не сидит сложа руки, заявил глава Bavaria-Bau
После 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные не сидят сложа руки, а работают, создавая в стране что-то полезное,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. После 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные не сидят сложа руки, а работают, создавая в стране что-то полезное, нужное россиянам, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. На вопрос, как бизнес ФРГ чувствует себя сегодня в России, он ответил: "Мы ждем перемен. Того благоприятного времени, когда Россия и Запад начнут, наконец, активную фазу переговоров, станут нормально общаться между собой". "Несмотря на всю сложность нынешней ситуации, мы не сидим сложа руки. Ни я, ни мои коллеги, не ждем перемен пассивно. Раз мы в России, то хотим быть активными, желаем создавать в стране что-то полезное, нужное россиянам. Я строитель и приехал в Москву из Германии четыре года назад точно не для того, чтобы созерцать, а действовать, возводить для людей удобные и крепкие жилые дома",- подчеркнул собеседник агентства. "В конце концов, после 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные по-прежнему работают. Не все из них, правда, делают это открыто. Некоторые компании залегли, варятся, как я говорю, на медленном огне",- заключил Эбергардт.
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Немецкий бизнес в России не сидит сложа руки, заявил глава Bavaria-Bau
Глава Bavaria-Bau Эбергардт: немецкий бизнес в России не сидит сложа руки