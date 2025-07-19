https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030212907.html

Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников

Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025

Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников

Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-19T23:59:00+03:00

2025-07-19T23:59:00+03:00

2025-07-20T00:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

калужская область

безопасность

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Бойцы сбили:

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

брянская область

украина

калужская область

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, безопасность, москва