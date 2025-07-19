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Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 19.07.2025 (обновлено: 00:21 20.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030212907.html
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников
Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-19T23:59:00+03:00
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специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
безопасность
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Бойцы сбили:
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украина
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брянская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, безопасность, москва
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Безопасность, Москва
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников

МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Бойцы сбили:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калужская областьБезопасностьМосква
 
 
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