https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030212907.html
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников
Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-19T23:59:00+03:00
2025-07-19T23:59:00+03:00
2025-07-20T00:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Бойцы сбили:
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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РИА Новости
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Над российскими регионами уничтожили еще 40 беспилотников
МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов самолетного типа