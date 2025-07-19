https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030188213.html

ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 19.07.2025

ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами

Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 27 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:20:00+03:00

2025-07-19T19:20:00+03:00

2025-07-19T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

калужская область

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 27 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, брянская область, калужская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, дмитрий песков, тульская область