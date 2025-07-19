ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами
МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над регионами России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 27 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские военные сбили:
- 15 БПЛА — над Брянской областью;
- шесть — над Калужской;
- четыре — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших в сторону столицы;
- два — над Тульской областью.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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