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ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 19.07.2025 (обновлено: 19:31 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030188213.html
ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами
Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 27 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
калужская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 27 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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безопасность, брянская область, калужская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, дмитрий песков, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Тульская область
ПВО сбила 27 украинских беспилотников над российскими регионами

МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 27 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Вчера, 08:00
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьКалужская областьМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковТульская область
 
 
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