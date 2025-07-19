https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030161442.html

Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников

Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025

Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников

Силы ПВО за несколько часов сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:12:00+03:00

2025-07-19T16:12:00+03:00

2025-07-19T16:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

вооруженные силы украины

украина

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за несколько часов сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны."В период с 11:30 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

украина

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, украина, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)