https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030161442.html
Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников
Силы ПВО за несколько часов сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:12:00+03:00
2025-07-19T16:12:00+03:00
2025-07-19T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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брянская область
вооруженные силы украины
украина
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за несколько часов сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны."В период с 11:30 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, украина, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами уничтожили еще 14 украинских беспилотников
МО: силы ПВО перехватили 14 украинских беспилотников над российскими регионами