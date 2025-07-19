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ПВО уничтожила ночью два беспилотника в Тульской области
ПВО уничтожила ночью два беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО уничтожила ночью два беспилотника в Тульской области
Два БПЛА уничтожили ночью в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:03:00+03:00
2025-07-19T07:03:00+03:00
2025-07-19T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два БПЛА уничтожили ночью в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено еще два вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила ночью два беспилотника в Тульской области
Миляев: силы ПВО уничтожили ночью два беспилотника в Тульской области