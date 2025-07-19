https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030101471.html

В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА

В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025

В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА

Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение, сообщил врио губернатора Юрий РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:59:00+03:00

2025-07-19T06:59:00+03:00

2025-07-19T07:07:00+03:00

ростовская область

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каменск-шахтинский

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юрий слюсарь

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов."Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании. Создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен."Наибольшие последствия на земле - в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого. Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - написал он.

https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html

https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030101704.html

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ростовская область, каменск-шахтинский, воронеж, юрий слюсарь , ржд