Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 19.07.2025 (обновлено: 07:07 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030101471.html
В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА
В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА
Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение, сообщил врио губернатора Юрий РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:59:00+03:00
2025-07-19T07:07:00+03:00
ростовская область
специальная военная операция на украине
каменск-шахтинский
воронеж
юрий слюсарь
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151071/31/1510713137_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07f450333afb2fe9cab9449a99fb7356.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов."Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании. Создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен."Наибольшие последствия на земле - в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого. Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - написал он.
https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030101704.html
ростовская область
каменск-шахтинский
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151071/31/1510713137_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_ddfdd6aed5c1eb4d5c593f06c8ba4358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, каменск-шахтинский, воронеж, юрий слюсарь , ржд
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Каменск-Шахтинский, Воронеж, Юрий Слюсарь , РЖД
В Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области два состава обесточены после атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Из-за задержек в Ростовской области в Москву запустят дополнительный поезд
Вчера, 06:46
"Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании. Создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен.
"Наибольшие последствия на земле - в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого. Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - написал он.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
ПВО уничтожила ночью два беспилотника в Тульской области
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКаменск-ШахтинскийВоронежЮрий СлюсарьРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала