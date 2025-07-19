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ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила с начала ночи 13 БПЛА, атаковавших Москву, об их сбитии сообщал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:34:00+03:00
2025-07-19T01:34:00+03:00
2025-07-19T03:53:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила с начала ночи 13 БПЛА, атаковавших Москву, об их сбитии сообщал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.В аэропорту "Шереметьево" вводились временные ограничения на выпуск воздушных судов, он только принимал рейсы.Как сообщили ранее в Минобороны, в четверг вечером ПВО сбила 87 украинских беспилотников над девятью регионами России, в том числе пять — над территорией Московского региона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили с начала ночи 13 беспилотников, летевших на Москву