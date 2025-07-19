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ПВО вечером уничтожила 87 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 87 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО вечером уничтожила 87 украинских беспилотников
ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:13:00+03:00
2025-07-19T00:13:00+03:00
2025-07-19T00:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщило министерство обороны РФ.Военные сбили:
https://ria.ru/20250718/trevoga-2030060520.html
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россия, брянская область, орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Орловская область, Безопасность
ПВО вечером уничтожила 87 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО вечером сбили 87 украинских беспилотников