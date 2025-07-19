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ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник
ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник
Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:37:00+03:00
2025-07-19T22:37:00+03:00
2025-07-19T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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беспилотники
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник
Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник