https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030207141.html

ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник

ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025

ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник

Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:37:00+03:00

2025-07-19T22:37:00+03:00

2025-07-19T22:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

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украина

беспилотники

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, происшествия, вооруженные силы украины, украина, беспилотники