https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030182068.html
В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник
В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник
ПВО Минобороны уничтожила вражеский БПЛА во время атаки на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:43:00+03:00
2025-07-19T18:43:00+03:00
2025-07-19T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожила вражеский БПЛА во время атаки на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина
В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА во время атаки на Москву