https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030182068.html

В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник

В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025

В Москве уничтожили еще один украинский беспилотник

ПВО Минобороны уничтожила вражеский БПЛА во время атаки на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:43:00+03:00

2025-07-19T18:43:00+03:00

2025-07-19T18:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожила вражеский БПЛА во время атаки на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина