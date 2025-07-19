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Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 19.07.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:15:00+03:00
2025-07-19T18:15:00+03:00
2025-07-19T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Собянин заявил, что отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву