https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030176728.html

Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 19.07.2025

Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:15:00+03:00

2025-07-19T18:15:00+03:00

2025-07-19T18:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина

беспилотники

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина, беспилотники