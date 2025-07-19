https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030176159.html
ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник
ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник
Российские силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:08:00+03:00
2025-07-19T18:08:00+03:00
2025-07-19T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина
ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник
Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, атаковавший Москву