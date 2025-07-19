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В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон

В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 19.07.2025

В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон

Силы ПВО уничтожили один БПЛА на территории Барятинского района Калужской области, повреждена линия электроснабжения, пострадавших нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:32:00+03:00

2025-07-19T14:32:00+03:00

2025-07-19T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

калужская область

владислав шапша

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один БПЛА на территории Барятинского района Калужской области, повреждена линия электроснабжения, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша."Сегодня днем силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Барятинского района. При падении БПЛА повреждена линия электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что на месте работает оперативная группа, ведутся работы по восстановлению электричества.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

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Наталья Макарова

безопасность, калужская область, владислав шапша, вооруженные силы украины, украина