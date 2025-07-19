Рейтинг@Mail.ru
В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 19.07.2025 (обновлено: 14:42 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030146302.html
В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон
В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 19.07.2025
В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон
Силы ПВО уничтожили один БПЛА на территории Барятинского района Калужской области, повреждена линия электроснабжения, пострадавших нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:32:00+03:00
2025-07-19T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
владислав шапша
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один БПЛА на территории Барятинского района Калужской области, повреждена линия электроснабжения, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша.&quot;Сегодня днем силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Барятинского района. При падении БПЛА повреждена линия электроснабжения&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что на месте работает оперативная группа, ведутся работы по восстановлению электричества.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
калужская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c565537b8b3877a56c37f55e0ee1899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, калужская область, владислав шапша, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины, Украина
В Барятинском районе Калужской области сбили украинский дрон

Шапша: ПВО уничтожила БПЛА на территории Барятинского района Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один БПЛА на территории Барятинского района Калужской области, повреждена линия электроснабжения, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша.
«

"Сегодня днем силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Барятинского района. При падении БПЛА повреждена линия электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что на месте работает оперативная группа, ведутся работы по восстановлению электричества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьВладислав ШапшаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала