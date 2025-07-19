https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030129948.html

Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников

Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025

Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников

Дежурные средствами ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8.30 мск до 11.30 мск, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:57:00+03:00

2025-07-19T11:57:00+03:00

2025-07-19T12:01:00+03:00

безопасность

смоленская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дежурные средствами ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8.30 мск до 11.30 мск, сообщили в Минобороны России."В период с 8.30 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по пять БПЛА - над территориями Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, смоленская область, россия, брянская область