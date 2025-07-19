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Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников
Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников
Дежурные средствами ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8.30 мск до 11.30 мск, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:57:00+03:00
2025-07-19T11:57:00+03:00
2025-07-19T12:01:00+03:00
безопасность
смоленская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дежурные средствами ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8.30 мск до 11.30 мск, сообщили в Минобороны России."В период с 8.30 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по пять БПЛА - над территориями Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, россия, брянская область
Безопасность, Смоленская область, Россия, Брянская область
Над Брянской и Смоленской областями сбили десять беспилотников
ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Смоленской областями