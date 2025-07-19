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В Дмитровском муниципальном округе сбили БПЛА
В Дмитровском муниципальном округе сбили БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Дмитровском муниципальном округе сбили БПЛА
Вражеский БПЛА был сбит в Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье, пострадавших нет, сообщил врип главы Михаил Шувалов. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:21:00+03:00
2025-07-19T00:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА был сбит в Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье, пострадавших нет, сообщил врип главы Михаил Шувалов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что была отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. "Сегодня в нашем округе был сбит вражеский беспилотник. Он упал в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших нет, угрозы для населения нет", - написал Шувалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
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В Дмитровском муниципальном округе сбили БПЛА
Шувалов: в Дмитровском муниципальном округе сбили БПЛА