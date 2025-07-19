https://ria.ru/20250719/belousov-2030174823.html

Белоусов поручил решить вопрос с детским садом в Мурманской области

Белоусов поручил решить вопрос с детским садом в Мурманской области - РИА Новости, 19.07.2025

Белоусов поручил решить вопрос с детским садом в Мурманской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области и, в частности,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:59:00+03:00

2025-07-19T17:59:00+03:00

2025-07-19T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области и, в частности, поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами, в том числе с детским садом. "В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера", - говорится в сообщении МО РФ. Представители командования гарнизона доложили Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка. Министр осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей. Медучреждение оснащено новейшим оборудованием. На базе центра широко применяется телемедицина, что позволяет врачам в случае необходимости оперативно получать профессиональные консультации ведущих специалистов федеральных медицинских центров. Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей. Министру обороны доложили, что в гарнизоне на базе семейного пространства "Сопки. Семья" создан центр военно-социальной работы, специалисты которого оказывают индивидуальную помощь военнослужащим в своевременном предоставлении положенных мер поддержки и решении различных социальных вопросов. Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре. Белоусов поручил проработать вопрос по введению для них штатных воинских должностей. "Андрей Белоусов осмотрел незавершенные объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено. Министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов", - отмечается в сообщении. В завершении работы глава российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

https://ria.ru/20250715/petrovka-2029228898.html

https://rsport.ria.ru/20250223/svo-2001133894.html

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россия, мурманская область, андрей белоусов, общество