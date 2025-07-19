Белоруссию за три года безвиза посетили более миллиона европейцев
Белоруссию за 3 года безвиза посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 стран ЕС
Ночной вид площади Победы в городе Минске. Архивное фото
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет.
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"Год назад вступил в силу расширенный безвиз. По решению президента Беларуси с 19 июля 2024 года в нашей стране действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально, с 15 апреля 2022 года, безвиз был введен только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Год назад этот список пополнили 35 европейских стран", - сообщила пресс-служба погранкомитета.
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По его данным, большинство "безвизовых гостей" приезжают из Литвы. Пункт пропуска "Каменный Лог", расположенный на границе с Литовской Республикой, ежедневно принимает туристов, использующих право безвизового посещения.
"Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы", - сообщила заместитель начальника отделения пограничного контроля "Каменный Лог" старший лейтенант Анна Бертош, слова которой приводятся в сообщении.
По данным ведомства, через оставшиеся функционирующие для легковых автомобилей и автобусов четыре европейских пункта пропуска в Белоруссию с 19 июля 2024 года приехали около 122 тысяч европейских туристов.
"Беларусь остается открытой для граждан, желающих лично познакомиться с историей, культурой и традициями нашей страны. Количество безвизовых гостей из европейских государств подтверждает интерес иностранцев к Беларуси и способствует укреплению связей между народами", - отметили в погранкомитете.
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