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Белоруссию за три года безвиза посетили более миллиона европейцев - РИА Новости, 19.07.2025
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15:08 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/belorussija-2030151700.html
Белоруссию за три года безвиза посетили более миллиона европейцев
Белоруссию за три года безвиза посетили более миллиона европейцев - РИА Новости, 19.07.2025
Белоруссию за три года безвиза посетили более миллиона европейцев
Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:08:00+03:00
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет. "Год назад вступил в силу расширенный безвиз. По решению президента Беларуси с 19 июля 2024 года в нашей стране действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально, с 15 апреля 2022 года, безвиз был введен только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Год назад этот список пополнили 35 европейских стран", - сообщила пресс-служба погранкомитета. &quot;За три года по безвизу Беларусь посетили более 1 миллиона 153 тысяч граждан из 38 европейских стран&quot;, - говорится в сообщении погранкомитета,По его данным, большинство "безвизовых гостей" приезжают из Литвы. Пункт пропуска "Каменный Лог", расположенный на границе с Литовской Республикой, ежедневно принимает туристов, использующих право безвизового посещения. "Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы", - сообщила заместитель начальника отделения пограничного контроля "Каменный Лог" старший лейтенант Анна Бертош, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, через оставшиеся функционирующие для легковых автомобилей и автобусов четыре европейских пункта пропуска в Белоруссию с 19 июля 2024 года приехали около 122 тысяч европейских туристов. "Беларусь остается открытой для граждан, желающих лично познакомиться с историей, культурой и традициями нашей страны. Количество безвизовых гостей из европейских государств подтверждает интерес иностранцев к Беларуси и способствует укреплению связей между народами", - отметили в погранкомитете.
https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960248707.html
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в мире, белоруссия, литва, латвия
В мире, Белоруссия, Литва, Латвия
Белоруссию за три года безвиза посетили более миллиона европейцев

Белоруссию за 3 года безвиза посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 стран ЕС

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНочной вид площади Победы в городе Минске
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет.
«
"Год назад вступил в силу расширенный безвиз. По решению президента Беларуси с 19 июля 2024 года в нашей стране действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально, с 15 апреля 2022 года, безвиз был введен только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Год назад этот список пополнили 35 европейских стран", - сообщила пресс-служба погранкомитета.
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«

"За три года по безвизу Беларусь посетили более 1 миллиона 153 тысяч граждан из 38 европейских стран", - говорится в сообщении погранкомитета,

По его данным, большинство "безвизовых гостей" приезжают из Литвы. Пункт пропуска "Каменный Лог", расположенный на границе с Литовской Республикой, ежедневно принимает туристов, использующих право безвизового посещения.
"Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы", - сообщила заместитель начальника отделения пограничного контроля "Каменный Лог" старший лейтенант Анна Бертош, слова которой приводятся в сообщении.
По данным ведомства, через оставшиеся функционирующие для легковых автомобилей и автобусов четыре европейских пункта пропуска в Белоруссию с 19 июля 2024 года приехали около 122 тысяч европейских туристов.
"Беларусь остается открытой для граждан, желающих лично познакомиться с историей, культурой и традициями нашей страны. Количество безвизовых гостей из европейских государств подтверждает интерес иностранцев к Беларуси и способствует укреплению связей между народами", - отметили в погранкомитете.
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