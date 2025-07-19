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Выросло число пострадавших из-за наезда на толпу автомобиля в Лос-Анджелесе
Выросло число пострадавших из-за наезда на толпу автомобиля в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 19.07.2025
Выросло число пострадавших из-за наезда на толпу автомобиля в Лос-Анджелесе
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес выросло до 30 человек, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:15:00+03:00
2025-07-19T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес выросло до 30 человек, сообщила пожарная служба города. В субботу служба сообщила, что автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, более 20 человек пострадали. "Транспортировка (пострадавших - ред.) обеспечена для: семи человек в критическом состоянии, шести в тяжелом состоянии, 10 в стабильном состоянии. Семеро пациентов отказались от транспортировки, получив помощь на месте", - говорится в пресс-релизе на сайте пожарной службы. Отмечается, что на месте работают 124 сотрудника службы. По результатам предварительного расследования, водитель автомобиля потерял сознание за рулем, отмечает телеканал ABC со ссылкой на представителя пожарных города.
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в мире, лос-анджелес
Выросло число пострадавших из-за наезда на толпу автомобиля в Лос-Анджелесе
в Лос-Анджелесе не менее 30 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес выросло до 30 человек, сообщила пожарная служба города.
В субботу служба сообщила, что автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе
, более 20 человек пострадали.
"Транспортировка (пострадавших - ред.) обеспечена для: семи человек в критическом состоянии, шести в тяжелом состоянии, 10 в стабильном состоянии. Семеро пациентов отказались от транспортировки, получив помощь на месте", - говорится в пресс-релизе на сайте пожарной службы. Отмечается, что на месте работают 124 сотрудника службы.
По результатам предварительного расследования, водитель автомобиля потерял сознание за рулем, отмечает телеканал ABC со ссылкой на представителя пожарных города.