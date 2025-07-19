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Власти попросили жителей Лиховского оставаться дома после атаки БПЛА
Власти попросили жителей Лиховского оставаться дома после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
Власти попросили жителей Лиховского оставаться дома после атаки БПЛА
Жителям микрорайона Лиховского в Каменск-Шахтинском Ростовской области следует оставаться дома пока работают взрывотехники после атаки БПЛА, сообщил глава... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:16:00+03:00
2025-07-19T14:16:00+03:00
2025-07-19T14:30:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Жителям микрорайона Лиховского в Каменск-Шахтинском Ростовской области следует оставаться дома пока работают взрывотехники после атаки БПЛА, сообщил глава администрации города Александр Камоцкий. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. "Уважаемые жители микрорайона Лиховского! Убедительная просьба, до завершения работ взрывотехников на территории микрорайона, оставаться дома. В случае обнаружения БПЛА действуйте согласно инструкции", - написал он в Telegram. Камоцкий уточнил, что электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются. Также будет создана комиссия для обследования повреждённых домовладелений для оказания содействия и помощи, добавил он.
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Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, РЖД, Telegram
Власти попросили жителей Лиховского оставаться дома после атаки БПЛА
Камоцкий: жителям микрорайона Лиховского следует оставаться дома