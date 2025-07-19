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Более 12 человек погибло у центра гумпомощи из-за ударов в секторе Газа - РИА Новости, 19.07.2025
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09:45 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ataka-2030114223.html
Более 12 человек погибло у центра гумпомощи из-за ударов в секторе Газа
Более 12 человек погибло у центра гумпомощи из-за ударов в секторе Газа - РИА Новости, 19.07.2025
Более 12 человек погибло у центра гумпомощи из-за ударов в секторе Газа
Не менее 12 человек погибли, около 100 пострадали от огня израильских военных у центра распределения гумпомощи на юге сектора Газа в субботу, сообщил телеканал... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:45:00+03:00
2025-07-19T09:45:00+03:00
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израиль
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исраэль кац
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Не менее 12 человек погибли, около 100 пострадали от огня израильских военных у центра распределения гумпомощи на юге сектора Газа в субботу, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "По данным палестинских медицинских источников, 12 человек погибли, около 100 пострадали в результате нападений оккупационных сил на палестинцев у центра гумпомощи под управлением американской организации "Гуманитарный фонд Газы" (GHF) между городами Хан-Юнис и Рафах", - передает телеканал. По данным минздрава сектора Газа, число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи с начала их работы 27 мая, достигло 877 человек, пострадали более 5 600 человек. Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. Агентство Ассошиэйтед Пресс также сообщало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250711/gaza-2028561415.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, армия обороны израиля (цахал), оон
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН
Более 12 человек погибло у центра гумпомощи из-за ударов в секторе Газа

Более 12 человек погибло в секторе Газа у центра гумпомощи после атак Израиля

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Не менее 12 человек погибли, около 100 пострадали от огня израильских военных у центра распределения гумпомощи на юге сектора Газа в субботу, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"По данным палестинских медицинских источников, 12 человек погибли, около 100 пострадали в результате нападений оккупационных сил на палестинцев у центра гумпомощи под управлением американской организации "Гуманитарный фонд Газы" (GHF) между городами Хан-Юнис и Рафах", - передает телеканал.
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Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе
11 июля, 14:15
По данным минздрава сектора Газа, число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи с начала их работы 27 мая, достигло 877 человек, пострадали более 5 600 человек.
Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также сообщало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООН
 
 
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