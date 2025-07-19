https://ria.ru/20250719/armeniya-2030167841.html

Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению

Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению - РИА Новости, 19.07.2025

Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить республику с визитом, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:56:00+03:00

2025-07-19T16:56:00+03:00

2025-07-19T16:56:00+03:00

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никол пашинян

масуд пезешкиан

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ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить республику с визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян пригласил президента Пезешкиана посетить Армению с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней, региональной и международной повестки. Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана "в связи с жертвами событий, произошедших в прошлом месяце".

https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029843015.html

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в мире, армения, иран, никол пашинян, масуд пезешкиан