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Основной трубопровод ЮГК полностью загружен, заявил Алиев - РИА Новости, 19.07.2025
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18:58 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/aliev-2030183545.html
Основной трубопровод ЮГК полностью загружен, заявил Алиев
Основной трубопровод ЮГК полностью загружен, заявил Алиев - РИА Новости, 19.07.2025
Основной трубопровод ЮГК полностью загружен, заявил Алиев
Основной трубопровод Южного газового коридора (ЮГК) полностью загружен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:58:00+03:00
2025-07-19T18:58:00+03:00
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Основной трубопровод Южного газового коридора (ЮГК) полностью загружен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. "Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. Для новых пунктов назначения мы используем интерконнекторы. Однако основной трубопровод полностью загружен", - отметил Алиев. По его словам, для расширения Азербайджану требуется дополнительное финансирование. "Поэтому европейские институты должны учесть нынешнюю ситуацию и изменить свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. При таких обстоятельствах вопрос, который сегодня для нас кажется закрытым, может быть поднят вновь", — добавил он. Проект Южного газового коридора (ЮГК) предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.
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азербайджан, грузия, турция, ильхам алиев, югк, в мире
Азербайджан, Грузия, Турция, Ильхам Алиев, ЮГК, В мире
Основной трубопровод ЮГК полностью загружен, заявил Алиев

Алиев: основной трубопровод Южного газового коридора полностью загрузили

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Основной трубопровод Южного газового коридора (ЮГК) полностью загружен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.
"Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. Для новых пунктов назначения мы используем интерконнекторы. Однако основной трубопровод полностью загружен", - отметил Алиев.
По его словам, для расширения Азербайджану требуется дополнительное финансирование.
"Поэтому европейские институты должны учесть нынешнюю ситуацию и изменить свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. При таких обстоятельствах вопрос, который сегодня для нас кажется закрытым, может быть поднят вновь", — добавил он.
Проект Южного газового коридора (ЮГК) предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.
Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Алексей Белогорьев: Россия остается главным конкурентом США на рынке газа
30 июня, 13:00
 
АзербайджанГрузияТурцияИльхам АлиевЮГКВ мире
 
 
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