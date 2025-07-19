https://ria.ru/20250719/akrobat-2030169342.html

В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги

В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги - РИА Новости, 19.07.2025

В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги

Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, ему вызвали скорую помощь, сообщил... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:09:00+03:00

2025-07-19T17:09:00+03:00

2025-07-19T17:13:00+03:00

россия

китай

эдгард запашный

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, ему вызвали скорую помощь, сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный. "Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение – практически без причины один из артистов упал с плеч другого… На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео падения артиста. Предположительно, у акробата закружилась голова, отметил Запашный. Также он уточнил, что скорая помощь на момент написания сообщения еще не доставила артиста в больницу. В четверг на манеже Большого Московского цирка открылся Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025", в котором приняли участие представители 15 стран, в том числе Китая.

https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html

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россия, китай, эдгард запашный, происшествия