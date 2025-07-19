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В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги - РИА Новости, 19.07.2025
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17:09 19.07.2025 (обновлено: 17:13 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/akrobat-2030169342.html
В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги
В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги - РИА Новости, 19.07.2025
В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги
Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, ему вызвали скорую помощь, сообщил... РИА Новости, 19.07.2025
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россия
китай
эдгард запашный
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, ему вызвали скорую помощь, сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный. "Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение – практически без причины один из артистов упал с плеч другого… На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео падения артиста. Предположительно, у акробата закружилась голова, отметил Запашный. Также он уточнил, что скорая помощь на момент написания сообщения еще не доставила артиста в больницу. В четверг на манеже Большого Московского цирка открылся Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025", в котором приняли участие представители 15 стран, в том числе Китая.
https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html
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россия, китай, эдгард запашный, происшествия
Россия, Китай, Эдгард Запашный, Происшествия
В Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги

Запашный: в Большом Московском цирке китайский акробат упал с плеч коллеги

© ZАПАШНЫЙ/TelegramКитайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского
Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© ZАПАШНЫЙ/Telegram
Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китайский акробат упал во время исполнения номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, ему вызвали скорую помощь, сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
"Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение – практически без причины один из артистов упал с плеч другого… На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал видео падения артиста. Предположительно, у акробата закружилась голова, отметил Запашный. Также он уточнил, что скорая помощь на момент написания сообщения еще не доставила артиста в больницу.
В четверг на манеже Большого Московского цирка открылся Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025", в котором приняли участие представители 15 стран, в том числе Китая.
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