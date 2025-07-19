https://ria.ru/20250719/agentstvo-2030103337.html
Агентство США по охране окружающей среды сократит штат
Агентство США по охране окружающей среды сократит штат - РИА Новости, 19.07.2025
Агентство США по охране окружающей среды сократит штат
Агентство США по охране окружающей среды (EPA) сокращает отдел научно-исследовательских работ и развития ради экономии около 750 миллионов долларов, следует из... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:34:00+03:00
2025-07-19T07:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Агентство США по охране окружающей среды (EPA) сокращает отдел научно-исследовательских работ и развития ради экономии около 750 миллионов долларов, следует из публикации на сайте ведомства. "Агентство по охране окружающей среды США объявляет о сокращении штата и реорганизации, чтобы сэкономить налогоплательщикам практически три четверти миллиарда долларов... EPA экономит 748,8 миллиона долларов. Сокращение штата затронет отдел научно-исследовательских работ и развития", - говорится в публикации. Отмечается, что в январе 2025 года в агентстве всего работали около 16,2 тысячи человек. С учетом добровольного ухода на пенсию, увольнений и сокращений в итоге останется менее 12,5 тысяч. Ранее телеканал CNN со ссылкой на внутренние письма ведомства сообщал о том, что EPA отправило в административный отпуск около 140 сотрудников, которые ранее подписали открытое письмо с критикой климатической и здравоохранительной политики администрации президента США Дональда Трампа. В начале мая глава агентства Ли Зелдин заявлял о том, что в рамках реорганизации персонал будет сокращен до уровня 1980-х годов.
https://ria.ru/20250718/ssha-2029843340.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Агентство США по охране окружающей среды сократит штат
Агентство США по охране окружающей среды сократит научно-исследовательский отдел