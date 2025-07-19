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Стамбульские аэропорты обновили рекорды по числу рейсов - РИА Новости, 19.07.2025
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20:30 19.07.2025 (обновлено: 20:31 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/aeroporty-2030195282.html
Стамбульские аэропорты обновили рекорды по числу рейсов
Стамбульские аэропорты обновили рекорды по числу рейсов - РИА Новости, 19.07.2025
Стамбульские аэропорты обновили рекорды по числу рейсов
Стамбульский аэропорт (IST) установил новый рекорд по числу рейсов в пятницу одновременно со второй авиагаванью города - аэропортом имени Сабихи Гёкчен, сообщил РИА Новости, 19.07.2025
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Стамбульский аэропорт (IST) установил новый рекорд по числу рейсов в пятницу одновременно со второй авиагаванью города - аэропортом имени Сабихи Гёкчен, сообщил в субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке города установил в пятницу новый рекорд, обслужив более 148 тысяч пассажиров с 832 рейсов за сутки, несмотря на единственную действующую взлетно-посадочную полосу, сообщило ранее руководство воздушной гавани. "Восемнадцатого июля Стамбульский аэропорт установил рекорд, обслужив 1 тысячу 695 рейсов за сутки", - сообщил Уралоглу в соцсети X. Аэропорт 17 апреля первым в Европе внедрил параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. Также, отметил министр, Стамбульский аэропорт второй раз подряд возглавил список лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на почти 1% ниже того же периода 2024 года - Турцию посетили более 15,6 миллиона иностранцев.
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турция, европа, в мире
Турция, Европа, В мире
Стамбульские аэропорты обновили рекорды по числу рейсов

Оба стамбульских аэропорта установили новые рекорды по количеству рейсов

© AP Photo / Lefteris PitarakisПассажиры в аэропорту Стамбула
Пассажиры в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Пассажиры в аэропорту Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Стамбульский аэропорт (IST) установил новый рекорд по числу рейсов в пятницу одновременно со второй авиагаванью города - аэропортом имени Сабихи Гёкчен, сообщил в субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке города установил в пятницу новый рекорд, обслужив более 148 тысяч пассажиров с 832 рейсов за сутки, несмотря на единственную действующую взлетно-посадочную полосу, сообщило ранее руководство воздушной гавани.
«
"Восемнадцатого июля Стамбульский аэропорт установил рекорд, обслужив 1 тысячу 695 рейсов за сутки", - сообщил Уралоглу в соцсети X. Аэропорт 17 апреля первым в Европе внедрил параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно.
Также, отметил министр, Стамбульский аэропорт второй раз подряд возглавил список лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure.
Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на почти 1% ниже того же периода 2024 года - Турцию посетили более 15,6 миллиона иностранцев.
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