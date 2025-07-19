Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 19.07.2025 (обновлено: 10:20 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/aeroport-2030119010.html
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции - РИА Новости, 19.07.2025
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:18:00+03:00
2025-07-19T10:20:00+03:00
геленджик
юг
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко."Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", - сообщил Таранченко.После реконструкции, по его словам, "эти ограничения снимаются"."По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках окончания реконструкции аэропорта.Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029897742.html
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html
геленджик
юг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bc4b10ad7e3464fa0351b6098dfa690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Юг, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции

Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к марту 2027 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", - сообщил Таранченко.
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем
18 июля, 18:06
После реконструкции, по его словам, "эти ограничения снимаются".
"По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках окончания реконструкции аэропорта.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Люди во время отдыха на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года
18 июля, 18:13
 
ГеленджикЮгРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала