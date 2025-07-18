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Россиянам рассказали, как уменьшить размер платы за услуги ЖКХ - РИА Новости, 18.07.2025
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03:28 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/zhkkh-2029833551.html
Россиянам рассказали, как уменьшить размер платы за услуги ЖКХ
Россиянам рассказали, как уменьшить размер платы за услуги ЖКХ - РИА Новости, 18.07.2025
Россиянам рассказали, как уменьшить размер платы за услуги ЖКХ
Граждане РФ имеют право оформить перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) при условии, что жильцов не было в жилом помещении более пяти суток,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:28:00+03:00
2025-07-18T03:28:00+03:00
общество
россия
москва
кировская область
александр якубовский
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Граждане РФ имеют право оформить перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) при условии, что жильцов не было в жилом помещении более пяти суток, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Плата за вывоз ТКО - обязательная коммунальная услуга, которая во многих семьях вызывает справедливые вопросы, особенно если жилье пустует, а начисления продолжают приходить. Законодательство действительно дает право гражданину не платить за услугу, которой он не пользовался, но при этом важен один ключевой момент: в каком регионе и по какому принципу начисляется плата. В большинстве регионов используется расчет по числу проживающих. В этом случае гражданин, временно отсутствующий более пяти суток, может подать заявление на перерасчет, приложить подтверждающие документы (билеты, справку о командировке, лечении, временной регистрации) и не платить за услугу за период своего отсутствия, начиная с шестого дня", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что, согласно действующим правилам предоставления коммунальных услуг, существует два варианта расчета платы за ТКО: по числу проживающих (зарегистрированных или фактически проживающих) и по площади жилого помещения. По его словам, выбор между этими двумя вариантами делает сам субъект РФ. Якубовский добавил, что в ряде регионов РФ, например, в Москве, Московской и Кировской областях применяется расчет по площади, то есть размер платы зависит только от квадратных метров жилья, и неважно, проживает ли кто-либо в квартире или нет. Он отметил, что в таких регионах перерасчет за временное отсутствие не предусмотрен, потому что услуга считается предоставленной в любом случае. "Важно понимать: перерасчет за ТКО возможен только там, где расчеты ведутся по количеству проживающих. Если начисление идет по площади, возможность пересмотра суммы платежа законом не предусмотрена. Поэтому каждый гражданин, прежде чем оформлять перерасчет, должен уточнить в своей управляющей компании или у регионального оператора, какой именно способ расчета применяется в его регионе. Если это расчет по числу проживающих - право на перерасчет есть. Если по площади - нужно ориентироваться на действующие нормативы, и в данном случае перерасчет невозможен", - заключил он.
https://ria.ru/20250717/zhkkh-2029599727.html
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общество, россия, москва, кировская область, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Кировская область, Александр Якубовский, Госдума РФ
Россиянам рассказали, как уменьшить размер платы за услуги ЖКХ

Якубовский: уменьшить размер платы за ЖКХ можно при перерасчете за вывоз ТКО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Граждане РФ имеют право оформить перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) при условии, что жильцов не было в жилом помещении более пяти суток, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Плата за вывоз ТКО - обязательная коммунальная услуга, которая во многих семьях вызывает справедливые вопросы, особенно если жилье пустует, а начисления продолжают приходить. Законодательство действительно дает право гражданину не платить за услугу, которой он не пользовался, но при этом важен один ключевой момент: в каком регионе и по какому принципу начисляется плата. В большинстве регионов используется расчет по числу проживающих. В этом случае гражданин, временно отсутствующий более пяти суток, может подать заявление на перерасчет, приложить подтверждающие документы (билеты, справку о командировке, лечении, временной регистрации) и не платить за услугу за период своего отсутствия, начиная с шестого дня", - сказал Якубовский.
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Парламентарий отметил, что, согласно действующим правилам предоставления коммунальных услуг, существует два варианта расчета платы за ТКО: по числу проживающих (зарегистрированных или фактически проживающих) и по площади жилого помещения. По его словам, выбор между этими двумя вариантами делает сам субъект РФ.
Якубовский добавил, что в ряде регионов РФ, например, в Москве, Московской и Кировской областях применяется расчет по площади, то есть размер платы зависит только от квадратных метров жилья, и неважно, проживает ли кто-либо в квартире или нет. Он отметил, что в таких регионах перерасчет за временное отсутствие не предусмотрен, потому что услуга считается предоставленной в любом случае.
"Важно понимать: перерасчет за ТКО возможен только там, где расчеты ведутся по количеству проживающих. Если начисление идет по площади, возможность пересмотра суммы платежа законом не предусмотрена. Поэтому каждый гражданин, прежде чем оформлять перерасчет, должен уточнить в своей управляющей компании или у регионального оператора, какой именно способ расчета применяется в его регионе. Если это расчет по числу проживающих - право на перерасчет есть. Если по площади - нужно ориентироваться на действующие нормативы, и в данном случае перерасчет невозможен", - заключил он.
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ОбществоРоссияМоскваКировская областьАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
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