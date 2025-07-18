https://ria.ru/20250718/zhile-2030007669.html
Депутат назвала социальное жилье главным решением для молодых семей
Депутат назвала социальное жилье главным решением для молодых семей - РИА Новости, 18.07.2025
Депутат назвала социальное жилье главным решением для молодых семей
Социальное жилье является главным решением для того, чтобы обеспечить молодую семью жилым помещением, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:36:00+03:00
2025-07-18T16:36:00+03:00
2025-07-18T16:36:00+03:00
жилье
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022064399_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1babda89f49b5235e9fae5a1ea97dd53.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Социальное жилье является главным решением для того, чтобы обеспечить молодую семью жилым помещением, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. "Я уверена, что главный путь получения жилья молодой семьей - это социальное жилье, которым государство должно обеспечить молодую семью, то есть выделение средств из бюджета, строительство жилья", - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Парламентарий уточнила, что социальное жилье подразумевает, что молодая семья въезжает туда на время, без права приватизации. Когда молодые люди поняли, что у них есть средства для того, чтобы приобрести свое собственное жилье, то они освобождают жилое помещение, в которое потом въезжает другая семья. Кроме того, по мнению Останиной, необходим дифференцированный подход к ипотеке: в регионах нулевая процентная ставка. "Ипотека - не панацея", - отметила она.
https://realty.ria.ru/20250718/notariusy-2029385287.html
https://realty.ria.ru/20250718/kreditovanie-2029886854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022064399_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ff7ede820411960ea0e1c12b74b64258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, госдума рф, россия, общество
Жилье, Госдума РФ, Россия, Общество
Депутат назвала социальное жилье главным решением для молодых семей
Останина: социальное жилье является главным решением для молодой семьи
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Социальное жилье является главным решением для того, чтобы обеспечить молодую семью жилым помещением, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
"Я уверена, что главный путь получения жилья молодой семьей - это социальное жилье, которым государство должно обеспечить молодую семью, то есть выделение средств из бюджета, строительство жилья", - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Парламентарий уточнила, что социальное жилье подразумевает, что молодая семья въезжает туда на время, без права приватизации. Когда молодые люди поняли, что у них есть средства для того, чтобы приобрести свое собственное жилье, то они освобождают жилое помещение, в которое потом въезжает другая семья.
Кроме того, по мнению Останиной, необходим дифференцированный подход к ипотеке: в регионах нулевая процентная ставка. "Ипотека - не панацея", - отметила она.