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В Крыму из-за жары начались перебои в электросетях - РИА Новости, 18.07.2025
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17:49 18.07.2025 (обновлено: 18:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zhara-2030025562.html
В Крыму из-за жары начались перебои в электросетях
В Крыму из-за жары начались перебои в электросетях - РИА Новости, 18.07.2025
В Крыму из-за жары начались перебои в электросетях
Аномальная жара привела к срабатыванию автоматики в электросетях Крыма, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:49:00+03:00
2025-07-18T18:42:00+03:00
республика крым
алушта
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Аномальная жара привела к срабатыванию автоматики в электросетях Крыма, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале. "В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики", — написал он. Министр призвал рационально использовать электричество во время дневных пиковых нагрузок, чтобы избежать веерных отключений. Перебои с электричеством произошли в Алуште и Симферополе. В общей сложности без света остались около 11 тысяч человек. "Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", — подчеркнул Воронкин.В пятницу воздух в Крыму прогреется до +36 градусов.
https://ria.ru/20250717/zhara-2029587189.html
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алушта
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республика крым, алушта, симферополь, происшествия
Республика Крым, Алушта, Симферополь, Происшествия
В Крыму из-за жары начались перебои в электросетях

В Симферополе и Алуште почти 11 тысяч человек остались без света из-за жары

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Аномальная жара привела к срабатыванию автоматики в электросетях Крыма, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале.
«
"В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики", — написал он.
Министр призвал рационально использовать электричество во время дневных пиковых нагрузок, чтобы избежать веерных отключений.
Перебои с электричеством произошли в Алуште и Симферополе. В общей сложности без света остались около 11 тысяч человек.
"Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", — подчеркнул Воронкин.
В пятницу воздух в Крыму прогреется до +36 градусов.
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