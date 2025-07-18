https://ria.ru/20250718/zhaloba-2029892211.html

Защита обжалует приговор Курбангалеевой*

Защита обжалует приговор Курбангалеевой* - РИА Новости, 18.07.2025

Защита обжалует приговор Курбангалеевой*

Защита обжалует заочный приговор, по которому бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* получила 8 лет колонии, а Алексей Барановский** (оба признаны... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:45:00+03:00

2025-07-18T11:45:00+03:00

2025-07-18T11:55:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

россия

фарида курбангалеева

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита обжалует заочный приговор, по которому бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* получила 8 лет колонии, а Алексей Барановский** (оба признаны иноагентами) - шесть, рассказал РИА Новости адвокат Наталья Исаулова."Мы не согласны, будем обжаловать приговор", - сказала собеседница агентства.Адвокат Курбангалеевой* ответил "обязательно" на вопрос об обжаловании приговора.Курбангалеева* и Барановский** признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Признан иноагентом

https://ria.ru/20250716/prokuror-2029481630.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия, фарида курбангалеева