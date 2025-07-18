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Защита обжалует приговор Курбангалеевой* - РИА Новости, 18.07.2025
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11:45 18.07.2025 (обновлено: 11:55 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zhaloba-2029892211.html
Защита обжалует приговор Курбангалеевой*
Защита обжалует приговор Курбангалеевой* - РИА Новости, 18.07.2025
Защита обжалует приговор Курбангалеевой*
Защита обжалует заочный приговор, по которому бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* получила 8 лет колонии, а Алексей Барановский** (оба признаны... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:45:00+03:00
2025-07-18T11:55:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
россия
фарида курбангалеева
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита обжалует заочный приговор, по которому бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* получила 8 лет колонии, а Алексей Барановский** (оба признаны иноагентами) - шесть, рассказал РИА Новости адвокат Наталья Исаулова."Мы не согласны, будем обжаловать приговор", - сказала собеседница агентства.Адвокат Курбангалеевой* ответил "обязательно" на вопрос об обжаловании приговора.Курбангалеева* и Барановский** признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Признан иноагентом
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия, фарида курбангалеева
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Россия, Фарида Курбангалеева
Защита обжалует приговор Курбангалеевой*

Защита обжалует приговор экс-телеведущей Курбангалеевой

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита обжалует заочный приговор, по которому бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* получила 8 лет колонии, а Алексей Барановский** (оба признаны иноагентами) - шесть, рассказал РИА Новости адвокат Наталья Исаулова.
"Мы не согласны, будем обжаловать приговор", - сказала собеседница агентства.
Адвокат Курбангалеевой* ответил "обязательно" на вопрос об обжаловании приговора.
Курбангалеева* и Барановский** признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан иноагентом
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор
16 июля, 14:46
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияРоссияФарида Курбангалеева
 
 
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