https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html

США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш

США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш - РИА Новости, 18.07.2025

США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш

Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, утверждает американский... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:40:00+03:00

2025-07-18T22:40:00+03:00

2025-07-18T23:43:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

сеймур херш

валерий залужный

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, утверждает американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники."Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев", — говорится в публикации.По его словам, если глава киевского режима откажется уходить, что наиболее вероятно, то его заставят это сделать. Как отмечает журналист, и в США, и на Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока все еще есть шанс достичь договоренностей с Владимиром Путиным.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент США Дональд Трамп называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, владимир зеленский, сеймур херш, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина