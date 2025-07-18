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США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш - РИА Новости, 18.07.2025
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22:40 18.07.2025 (обновлено: 23:43 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html
США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш
США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш - РИА Новости, 18.07.2025
США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш
Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, утверждает американский... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:40:00+03:00
2025-07-18T23:43:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
сеймур херш
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, утверждает американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.&quot;Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев&quot;, — говорится в публикации.По его словам, если глава киевского режима откажется уходить, что наиболее вероятно, то его заставят это сделать. Как отмечает журналист, и в США, и на Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока все еще есть шанс достичь договоренностей с Владимиром Путиным.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент США Дональд Трамп называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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в мире, сша, владимир зеленский, сеймур херш, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина
США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш

Херш: США могут заменить Зеленского Залужным в ближайшие месяцы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, утверждает американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.
«

"Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев", — говорится в публикации.

По его словам, если глава киевского режима откажется уходить, что наиболее вероятно, то его заставят это сделать. Как отмечает журналист, и в США, и на Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока все еще есть шанс достичь договоренностей с Владимиром Путиным.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Президент США Дональд Трамп называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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В миреСШАВладимир ЗеленскийСеймур ХершВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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