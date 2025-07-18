США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш
Херш: США могут заменить Зеленского Залужным в ближайшие месяцы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, утверждает американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.
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"Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев", — говорится в публикации.
По его словам, если глава киевского режима откажется уходить, что наиболее вероятно, то его заставят это сделать. Как отмечает журналист, и в США, и на Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока все еще есть шанс достичь договоренностей с Владимиром Путиным.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Президент США Дональд Трамп называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.