https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029971417.html

Экс-премьер Украины раскрыл суть отношений Зеленского и Трампа

Экс-премьер Украины раскрыл суть отношений Зеленского и Трампа - РИА Новости, 18.07.2025

Экс-премьер Украины раскрыл суть отношений Зеленского и Трампа

Киевский режим не является самостоятельным и полноценным, а управляется извне — из США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:59:00+03:00

2025-07-18T14:59:00+03:00

2025-07-18T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Киевский режим не является самостоятельным и полноценным, а управляется извне — из США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Текущие отношения между Киевом и Вашингтоном очень простые. Есть хозяин, и есть его марионетка. Марионетке иногда позволяется взбрыкнуть. На этом ее свобода действий заканчивается. Стратегически она выполняет то, что ей приказано делать", — написал он.Экс-премьер подчеркнул, что на данный момент Великобритания стала в большей степени "влиять на реальную политику". По этой причине глава Белого дома Дональд Трамп, у которого сейчас "много всяких проблем", мог передать часть функций Лондону.На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению жизнеспособной мирной сделке в конфликте между Украиной и Россией.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029879680.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, николай азаров (политик), владимир зеленский