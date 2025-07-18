https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029879680.html

NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа

NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа - РИА Новости, 18.07.2025

NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский раньше были политическими аутсайдерами, пишет газета New York Post. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:13:00+03:00

2025-07-18T11:13:00+03:00

2025-07-18T11:13:00+03:00

вооруженные силы украины

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дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский раньше были политическими аутсайдерами, пишет газета New York Post."(Зеленский. — Прим. ред.), как и Трамп <...>, был политическим аутсайдером и не имел бюрократического опыта до прихода к власти", — говорится в материале издания.Зеленский, чьи слова приводит газета, также утверждает, что его образ мышления аналогичен ходу мыслей главы Белого дома.В четверг Зеленский в интервью NYP заявил, что обсуждал с Трампом "мегасделку", в рамках которой США могли бы покупать украинские дроны в обмен на разрешение Киеву закупать оружие у Соединенных Штатов.Как отмечало издание, он предложил главе Белого дома делиться со Штатами опытом боевых действий, полученным ВСУ на фронте.

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029851634.html

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша, киев, дональд трамп, в мире