На Украине обеспокоены злоупотреблением властью Зеленским, пишет FT
FT: на Украине обеспокоены злоупотреблением властью Зеленским и его окружением
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жители Украины беспокоятся из-за консолидации власти в руках Владимира Зеленского, коррупции в его окружении и авторитарных методов обращения киевских властей с критиками, заявил корреспондент британской газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.
"Они (жители Украины - ред.) обеспокоены злоупотреблением властью, консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Они беспокоятся из-за коррупции, на которую не обращали внимания (во время конфликта - ред)... а также из-за того, что некоторые из реформ по сближению Украины и ЕС были отодвинуты на второй план или полностью забыты", - заявил Миллер в подкасте издания.
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По словам журналиста, напомнившего об обысках и преследованиях экс-министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, Зеленский не высказывается открыто по вопросу соответствующих обвинений, однако пытается заставить замолчать своих критиков и угрожает им уголовными делами.
При этом Миллер подчеркнул, что в украинском обществе также начинает расти недовольство властями из-за конфликта.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
Также 11 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова по делу о мошенничестве.