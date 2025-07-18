https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029829934.html

"Скандалы и чистки": на Западе обрушились на Зеленского из-за одного хода

"Скандалы и чистки": на Западе обрушились на Зеленского из-за одного хода - РИА Новости, 18.07.2025

"Скандалы и чистки": на Западе обрушились на Зеленского из-за одного хода

Владимир Зеленский занимается перестановками в правительстве Украины и якобы борьбой с коррупцией, чтобы отвлечь население от тяжелой ситуации на фронте, пишет... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:00:00+03:00

2025-07-18T02:00:00+03:00

2025-07-18T02:00:00+03:00

в мире

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денис шмыгаль

рустем умеров

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский занимается перестановками в правительстве Украины и якобы борьбой с коррупцией, чтобы отвлечь население от тяжелой ситуации на фронте, пишет британский журнал Spectator."На Украине кончаются боевые силы, солдаты на передовой истощены, и военная поддержка США сузилась до противовоздушной обороны, а (Тем временем. — Прим. Ред.) киевское правительство раздирают скандалы и чистки, <…>", — говорится в материале.Как утверждает издание, недавняя волна арестов и обысков у сторонников Зеленского свидетельствует о серьезной политической борьбе в самой верхушке киевского режима, что значительно подрывает боевой дух украинцев, заставляя их задавать неудобные вопросу Киеву."Моральный дух украинцев, державшийся на протяжении большей части войны на весьма высоком уровне, рушится", — подчеркивает издание.Автор напоминает, что на Украине активно попираются права человека, оказывается давление на политических оппонентов, богатые и влиятельные люди, которые могли бы поддержать оппозицию, экспроприируются, а оппозиционные СМИ замалчиваются.В четверг украинский парламент назначил новым премьер-министром страны Юлию Свириденко. Рада также проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста главы правительства и роспуск кабмина. Сам Шмыгаль станет министром обороны Рустема Умерова.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029772153.html

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029653289.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, рустем умеров, spectator