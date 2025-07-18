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Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО и обучение пилотов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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14:39 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029958897.html
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО и обучение пилотов ВСУ
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО и обучение пилотов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО и обучение пилотов ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:39:00+03:00
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владимир зеленский
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж". "Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО и обучение пилотов ВСУ

Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение пилотов

© Mohammed BadraВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Mohammed Badra
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж".
"Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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