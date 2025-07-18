https://ria.ru/20250718/zapad-2029949618.html

Запад всегда будет считать Россию угрозой, заявили в МИД

Запад всегда будет считать Россию угрозой, заявили в МИД - РИА Новости, 18.07.2025

Запад всегда будет считать Россию угрозой, заявили в МИД

НАТО и ЕС продолжат считать Россию угрозой для себя даже при урегулировании украинского конфликта, считает заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:09:00+03:00

2025-07-18T14:09:00+03:00

2025-07-18T14:09:00+03:00

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александр грушко

евросоюз

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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. НАТО и ЕС продолжат считать Россию угрозой для себя даже при урегулировании украинского конфликта, считает заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. "Недавно прошел саммит НАТО, где было принято решение об увеличении военных расходов до 5% (от ВВП - ред.). Если раньше Россия объявлялась НАТО и Евросоюзом прямой и непосредственной угрозой, теперь они записали, что Россия представляет долговременную угрозу. Почему? Потому что у них временной лаг достижения 5% военных расходов от ВВП - это 2035 год. Поэтому что бы ни произошло на Украине - мир установится, будет подписано соглашение - все равно Россия записана как долговременная угроза", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250718/nato-2029943726.html

https://ria.ru/20250717/nato-2029756869.html

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в мире, россия, украина, москва, александр грушко, евросоюз, нато, алтайский государственный университет