https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт - РИА Новости, 18.07.2025
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт
ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:34:00+03:00
2025-07-18T10:34:00+03:00
2025-07-18T10:34:00+03:00
происшествия
россия
моздок
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии. В регионе задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей, сообщила спецслужба в пятницу. Фигуранты сначала прошли обучение по совершению терактов – с помощью спецлитературы и инструкций в закрытом канале одного из мессенджеров. Затем они купили в Моздоке компоненты для изготовления взрывчатки и хранили их у себя дома. На видео от ФСБ одного из подростков задержали в жилом помещении, демонстрируется изъятые компоненты бомб. На видео от СК также показана девушка - предположительно, второй задержанный подросток.
https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html
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Кадры задержания подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей
В Северной Осетии задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей.
2025-07-18T10:34
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, моздок, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Моздок, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт
ФСБ и СК России показали кадры задержания подростков с самодельными бомбами