https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html

ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт

ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт - РИА Новости, 18.07.2025

ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт

ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:34:00+03:00

2025-07-18T10:34:00+03:00

2025-07-18T10:34:00+03:00

происшествия

россия

моздок

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии. В регионе задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей, сообщила спецслужба в пятницу. Фигуранты сначала прошли обучение по совершению терактов – с помощью спецлитературы и инструкций в закрытом канале одного из мессенджеров. Затем они купили в Моздоке компоненты для изготовления взрывчатки и хранили их у себя дома. На видео от ФСБ одного из подростков задержали в жилом помещении, демонстрируется изъятые компоненты бомб. На видео от СК также показана девушка - предположительно, второй задержанный подросток.

https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html

россия

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Кадры задержания подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей В Северной Осетии задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей. 2025-07-18T10:34 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, моздок, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)