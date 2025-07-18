Рейтинг@Mail.ru
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт - РИА Новости, 18.07.2025
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт
ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:34:00+03:00
2025-07-18T10:34:00+03:00
происшествия
россия
моздок
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029868606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6970e65633f1cec58368d644d64a2ad1.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии. В регионе задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей, сообщила спецслужба в пятницу. Фигуранты сначала прошли обучение по совершению терактов – с помощью спецлитературы и инструкций в закрытом канале одного из мессенджеров. Затем они купили в Моздоке компоненты для изготовления взрывчатки и хранили их у себя дома. На видео от ФСБ одного из подростков задержали в жилом помещении, демонстрируется изъятые компоненты бомб. На видео от СК также показана девушка - предположительно, второй задержанный подросток.
https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html
россия
моздок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей
В Северной Осетии задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей.
2025-07-18T10:34
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029868606_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_861074faebf1ff0402dfae073913826a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, моздок, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Моздок, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ и СК показали видео задержания подростков, готовивших теракт

ФСБ и СК России показали кадры задержания подростков с самодельными бомбами

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФСБ и СК России обнародовали видео задержания подростков, готовившихся с самодельными бомбами напасть на правоохранителей в Северной Осетии.
В регионе задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей, сообщила спецслужба в пятницу. Фигуранты сначала прошли обучение по совершению терактов – с помощью спецлитературы и инструкций в закрытом канале одного из мессенджеров. Затем они купили в Моздоке компоненты для изготовления взрывчатки и хранили их у себя дома.
На видео от ФСБ одного из подростков задержали в жилом помещении, демонстрируется изъятые компоненты бомб.
На видео от СК также показана девушка - предположительно, второй задержанный подросток.
Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияРоссияМоздокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала