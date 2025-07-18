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Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 18.07.2025
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08:01 18.07.2025 (обновлено: 10:25 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029844770.html
Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ
Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 18.07.2025
Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ
Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о расположении военных объектов и средств ПВО, сообщило крымское управление ФСБ России. РИА Новости, 18.07.2025
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феодосия
республика крым
украина
служба безопасности украины
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о расположении военных объектов и средств ПВО, сообщило крымское управление ФСБ России."Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта", — говорится в заявлении.Подозреваемого взяли под стражу, сейчас он дает признательные показания. Преступник рассказал, что шпионил для информационной поддержки украинской стороны.Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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феодосия
республика крым
украина
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Задержание жителя Феодосии за передачу СБУ сведений о военных объектах и расположении ПВО
Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ.
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феодосия, республика крым, украина, служба безопасности украины, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Феодосия, Республика Крым, Украина, Служба безопасности Украины, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

ФСБ: жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о военных объектах и ПВО

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о расположении военных объектов и средств ПВО, сообщило крымское управление ФСБ России.
"Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта", — говорится в заявлении.
Подозреваемого взяли под стражу, сейчас он дает признательные показания. Преступник рассказал, что шпионил для информационной поддержки украинской стороны.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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ФеодосияРеспублика КрымУкраинаСлужба безопасности УкраиныБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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