https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029844770.html

Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 18.07.2025

Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о расположении военных объектов и средств ПВО, сообщило крымское управление ФСБ России. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:01:00+03:00

2025-07-18T08:01:00+03:00

2025-07-18T10:25:00+03:00

феодосия

республика крым

украина

служба безопасности украины

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о расположении военных объектов и средств ПВО, сообщило крымское управление ФСБ России."Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта", — говорится в заявлении.Подозреваемого взяли под стражу, сейчас он дает признательные показания. Преступник рассказал, что шпионил для информационной поддержки украинской стороны.Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

https://ria.ru/20250717/peterburg-2029675864.html

феодосия

республика крым

украина

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Феодосии за передачу СБУ сведений о военных объектах и расположении ПВО Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ. 2025-07-18T08:01 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

феодосия, республика крым, украина, служба безопасности украины, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия