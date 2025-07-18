https://ria.ru/20250718/yugra-2029934440.html
Жителей Югры осудили за кражу выплат бойцам СВО через фиктивные браки
Жителей Югры осудили за кражу выплат бойцам СВО через фиктивные браки - РИА Новости, 18.07.2025
Жителей Югры осудили за кражу выплат бойцам СВО через фиктивные браки
Пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа обвиняются в хищении денег путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат, сообщает... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:27:00+03:00
2025-07-18T13:27:00+03:00
2025-07-18T13:27:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа обвиняются в хищении денег путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат, сообщает Нижневартовский городской суд. "Потерпевшими по делу являются участники СВО и члены их семей. По версии следствия, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации при проведении специальной военной операции, обманом убеждали заключать фиктивные браки с целью дальнейшего получения всех причитающихся выплат", - говорится в сообщении. По данным суда, пять жителей Югры обвиняются в создании организованной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время следствие устанавливает детали преступной схемы и возможных соучастников. Ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста продлены на срок предварительного следствия до 23 октября.
https://ria.ru/20250626/svo-2025508038.html
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ
Жителей Югры осудили за кражу выплат бойцам СВО через фиктивные браки
Жителей Югры будут судить за фиктивные браки с участниками СВО ради выплат
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа обвиняются в хищении денег путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат, сообщает Нижневартовский городской суд.
"Потерпевшими по делу являются участники СВО и члены их семей. По версии следствия, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации при проведении специальной военной операции, обманом убеждали заключать фиктивные браки с целью дальнейшего получения всех причитающихся выплат", - говорится в сообщении.
По данным суда, пять жителей Югры обвиняются в создании организованной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время следствие устанавливает детали преступной схемы и возможных соучастников. Ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста продлены на срок предварительного следствия до 23 октября.