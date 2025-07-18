https://ria.ru/20250718/whatsapp-2029906320.html

В Госдуме назвали WhatsApp инструментом влияния

В Госдуме назвали WhatsApp инструментом влияния - РИА Новости, 18.07.2025

В Госдуме назвали WhatsApp инструментом влияния

WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки, уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:22:00+03:00

2025-07-18T12:22:00+03:00

2025-07-18T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки, уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Пора перестать жить в иллюзии, что иностранные ИТ-продукты будут служить нашим интересам. WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки. Уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства. И MAX — это не "запасной вариант", а часть цифрового ответа на новые вызовы", - сказал он РИА Новости.Депутат считает, что участь WhatsApp в России предрешена."Это мессенджер, принадлежащий компании Meta* — организации, признанной экстремистской и запрещённой на территории нашей страны. Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности. Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, — вопрос времени", - добавил депутат.Парламентарий считает, что нельзя закрывать глаза на то, что миллионы россиян ежедневно передают свои данные, личные переписки, документы и фотографии через платформу, находящуюся под контролем "враждебной структуры, систематически игнорирующей российские законы".Он отметил, что за последние годы WhatsApp не сделал ни одного шага навстречу: не локализовал данные, не открыл представительство, не проявил никакой прозрачности."Это недопустимо в условиях, когда цифровой суверенитет — вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Немкин.При этом, по его словам, Telegram рассматривается как одна из альтернатив. "Если он будет внимательное относиться к соблюдению российского законодательства и подтвердит готовность действовать в рамках правового поля, у него есть все шансы сохранить позиции. Это прагматичный подход, основанный не на эмоциях, а на анализе рисков и интересов государства", - отметил парламентарий.Немкин считает ,что ключевым игроком становится именно национальный мессенджер MAX."Это платформа, создаваемая прицелом на интеграцию с госуслугами, цифровыми удостоверениями, ЭП и юридически значимыми коммуникациями. И да, мессенджер уже оснащён базовым функционалом, включая бизнес-аккаунты, что особенно важно для предпринимателей, которым потребуется переход с WhatsApp", - заключил он. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

whatsapp inc., госдума рф, технологии