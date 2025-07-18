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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:45 18.07.2025 (обновлено: 02:48 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vzryvy-2029831945.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:45:00+03:00
2025-07-18T02:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал."Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье
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запорожье, вооруженные силы украины, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия
В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал.
"Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Днепропетровской области прогремели взрывы
01:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссия
 
 
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