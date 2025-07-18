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В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:45:00+03:00
2025-07-18T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал."Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы