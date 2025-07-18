https://ria.ru/20250718/vyruchka-2029847952.html

Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год

Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год - РИА Новости, 18.07.2025

Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год

Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:32:00+03:00

2025-07-18T08:32:00+03:00

2025-07-18T08:32:00+03:00

экономика

москва

сергей собянин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40760/39/407603933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_76247cd73a4588e3f5fe5920f08bf17c.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 миллиарда рублей. С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой – очевидны большие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство", - написал Собянин. Он отметил, что в этой сфере в Москве насчитывается 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Также он подчеркнул, что дизайн является еще одной динамично развивающейся отраслью в Москве. Количество столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% - до 21,5 тысячи организаций. "Растут и доходы - выручка организаций, занятых в отрасли с 2021 по 2024 годы, выросла на 44% - до 946,1 миллиарда рублей", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028473446.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, сергей собянин, россия