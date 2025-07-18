https://ria.ru/20250718/vyruchka-2029847952.html
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год - РИА Новости, 18.07.2025
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год
Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:32:00+03:00
2025-07-18T08:32:00+03:00
2025-07-18T08:32:00+03:00
экономика
москва
сергей собянин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40760/39/407603933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_76247cd73a4588e3f5fe5920f08bf17c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 миллиарда рублей. С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой – очевидны большие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство", - написал Собянин. Он отметил, что в этой сфере в Москве насчитывается 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Также он подчеркнул, что дизайн является еще одной динамично развивающейся отраслью в Москве. Количество столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% - до 21,5 тысячи организаций. "Растут и доходы - выручка организаций, занятых в отрасли с 2021 по 2024 годы, выросла на 44% - до 946,1 миллиарда рублей", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028473446.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40760/39/407603933_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_71dbb4d39cb28f53bf378df9e1268c5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин, россия
Экономика, Москва, Сергей Собянин, Россия
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год
Собянин: выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 млрд рублей