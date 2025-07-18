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Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год - РИА Новости, 18.07.2025
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08:32 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vyruchka-2029847952.html
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год - РИА Новости, 18.07.2025
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год
Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:32:00+03:00
2025-07-18T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 миллиарда рублей. С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой – очевидны большие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство", - написал Собянин. Он отметил, что в этой сфере в Москве насчитывается 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Также он подчеркнул, что дизайн является еще одной динамично развивающейся отраслью в Москве. Количество столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% - до 21,5 тысячи организаций. "Растут и доходы - выручка организаций, занятых в отрасли с 2021 по 2024 годы, выросла на 44% - до 946,1 миллиарда рублей", - отметил Собянин.
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экономика, москва, сергей собянин, россия
Экономика, Москва, Сергей Собянин, Россия
Собянин назвал общую выручку компаний артиндустрии за 2024 год

Собянин: выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 млрд рублей

© Дизайн-завод "Флакон" Дизайн-завод Флакон
Дизайн-завод Флакон - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Дизайн-завод "Флакон"
Дизайн-завод Флакон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Общая выручка компаний артиндустрии за 2024 год составила 5,85 миллиарда рублей, что на 63,5% больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 миллиарда рублей. С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой – очевидны большие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство", - написал Собянин.
Он отметил, что в этой сфере в Москве насчитывается 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.
Также он подчеркнул, что дизайн является еще одной динамично развивающейся отраслью в Москве. Количество столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% - до 21,5 тысячи организаций.
"Растут и доходы - выручка организаций, занятых в отрасли с 2021 по 2024 годы, выросла на 44% - до 946,1 миллиарда рублей", - отметил Собянин.
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