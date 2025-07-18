https://ria.ru/20250718/vyazma-2029910120.html

Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области

Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области - РИА Новости, 18.07.2025

Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области

В Вязьме в Смоленской области будут производить корма для рыбных хозяйств России, завершается реконструкция производственной площадки на территории ООО "ВЗК",... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:32:00+03:00

2025-07-18T12:32:00+03:00

2025-07-18T12:32:00+03:00

смоленская область

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василий анохин

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Вязьме в Смоленской области будут производить корма для рыбных хозяйств России, завершается реконструкция производственной площадки на территории ООО "ВЗК", бывшего мелькомбината, сообщил губернатор области Василий Анохин. Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний России "Мелком". Запуск производства запланирован в 1 квартале 2026 года. Объем инвестиций составит почти 10 миллиардов рублей. В настоящее время идет установка оборудования. К концу года планируется начать пусконаладочные работы. Планируемая мощность производства — до 108 тысяч тонн кормов в год. Компания обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами. "Важно, что компания особое внимание уделяет подготовке кадров для работы на высокотехнологичном оборудовании, а также соблюдению современных стандартов безопасности, экологичности и качества. Уверен, что новое производство будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

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россия, смоленская область, василий анохин, вязьма