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Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области - РИА Новости, 18.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:32 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vyazma-2029910120.html
Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области
Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области - РИА Новости, 18.07.2025
Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области
В Вязьме в Смоленской области будут производить корма для рыбных хозяйств России, завершается реконструкция производственной площадки на территории ООО "ВЗК",... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:32:00+03:00
2025-07-18T12:32:00+03:00
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
вязьма
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Вязьме в Смоленской области будут производить корма для рыбных хозяйств России, завершается реконструкция производственной площадки на территории ООО "ВЗК", бывшего мелькомбината, сообщил губернатор области Василий Анохин. Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний России "Мелком". Запуск производства запланирован в 1 квартале 2026 года. Объем инвестиций составит почти 10 миллиардов рублей. В настоящее время идет установка оборудования. К концу года планируется начать пусконаладочные работы. Планируемая мощность производства — до 108 тысяч тонн кормов в год. Компания обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами. "Важно, что компания особое внимание уделяет подготовке кадров для работы на высокотехнологичном оборудовании, а также соблюдению современных стандартов безопасности, экологичности и качества. Уверен, что новое производство будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
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россия, смоленская область, василий анохин, вязьма
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, Вязьма
Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области

Корма для рыбных хозяйств России будут производить в смоленской Вязьме

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Вязьме в Смоленской области будут производить корма для рыбных хозяйств России, завершается реконструкция производственной площадки на территории ООО "ВЗК", бывшего мелькомбината, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний России "Мелком".
Запуск производства запланирован в 1 квартале 2026 года. Объем инвестиций составит почти 10 миллиардов рублей. В настоящее время идет установка оборудования. К концу года планируется начать пусконаладочные работы.
Планируемая мощность производства — до 108 тысяч тонн кормов в год. Компания обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами.
"Важно, что компания особое внимание уделяет подготовке кадров для работы на высокотехнологичном оборудовании, а также соблюдению современных стандартов безопасности, экологичности и качества. Уверен, что новое производство будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Смоленская областьРоссияСмоленская областьВасилий АнохинВязьма
 
 
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